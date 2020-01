Parcoursup : quelles sont les nouveautés en 2020 ?

publié le 23/01/2020 à 06:30

Ce mercredi 22 janvier lance la procédure Parcoursup pour 2020. À partir d'aujourd'hui les lycéens de terminale souhaitant entamer des études supérieurs peuvent entrer leurs vœux sur la plateforme post-bac. Ils ont jusqu'au 12 mars pour le faire, passé cette date, aucune nouvelle formation ne pourra être ajoutée à leur liste de souhaits.

Cette année, la plateforme prend de l'ampleur et accueil plus de 600 nouvelles formations comme nous l'indique l'Étudiant. Pour 2020 Parcoursup propose donc aux lycéens de terminal 15 000 formations publiques et privées, ce qui correspond au total des formations post-bac reconnues par l'État.

Si le bachelier souhaite intégrer l'un des dix IEP (instituts d'études politiques), il devra désormais passer par la case Parcoursup, tout comme les lycéens qui veulent intégrer l'Université Paris-Dauphine.



Les écoles de formation des métiers de la culture telles que celles de cinéma, de patrimoine, d'architecture ou des arts-plastiques, sont maintenant elles aussi incluses sur la plateforme, tout comme les instituts de formations en paramédical, pour les ergothérapeutes ou orthophonistes entre autre.

La réforme des études de santé

Jusqu’à présent pour entrer en médecine, il y avait uniquement la PACES (première année commune aux études de santé). Exit la PACES, désormais Parcoursup permet deux nouvelles voies pour y accéder, le PASS et la LAS.

Le PASS, est le parcours d'accès spécifique santé. C'est une année de licence spécifique parcours santé où la majeure partie des enseignements sont des enseignements de santé mais l'étudiant choisira en parallèle une autre discipline en option, comme le droit par exemple.

La LAS, est la licence accès santé. À l'inverse du PASS, cette licence a un enseignement principal autre que la santé, le droit si l'on garde le même exemple, et à coté de sa filière majeure, l'étudiant à une mineure santé.

Dans les deux cas, finis le concours : pour s'orienter vers la médecine, pharmacie, kiné ou sage-femme il faudra à l'étudiant obtenir de bonnes notes tout le long de l'année et réussir un grand oral sélectif. Le fait qu'il n'y ai plus de concours ne signifie pas pour autant que plus de personnes seront admises en médecine mais permet de ne pas se retrouver sans rien après deux ans.

À l'heure actuelle, quand un étudiant rate sa première année de médecine il peut la redoubler, mais une fois uniquement. Au bout de deux échecs, l'étudiant ne peut plus étudier la médecine et doit s'orienter vers de nouvelles études. Ce système évite donc de repartir de zéro en cas d'échec et permet à l'étudiant de poursuivre la deuxième discipline, le droit si on garde l'exemple précédent.

ParcoursPlus : la plateforme dédiée à la réorientation

Un nouveau module dédié aux candidats en reprise d'études a été créé : ParcoursPlus. En 2019, plus de 100 000 candidats qui n'étaient ni lycéens, ni étudiants, s'étaient inscrit sur la plateforme Parcoursup avec le souhait de reprendre leurs études.



Le service ParcoursPlus est disponible dès mercredi 22 janvier également. Il est dédié à ce public qui n'était pas prioritaire sur Parcoursup peut-on lire sur France Info. Ce nouveau module est en lien avec le ministère du Travail, les régions et les universités.