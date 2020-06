publié le 23/06/2020 à 15:27

C'est une "erreur humaine" aux lourdes conséquences pour les lycéens. Parcoursup a validé, ce samedi 20 juin, l'inscription à l'université Paris 8 de plus de 2.000 élèves pour la rentrée 2020. Problème, il s'agissait en réalité d'une erreur et l'application chargée de recueillir les vœux d’enseignement supérieur des lycéens français s'est rétractée plus tard dans la journée.

Une méprise qui a causé de nombreuses désillusions chez les 2.000 lycéens qui se croyaient admis dans cette université. Comme le rapporte BFMTV, l'application a remis les vœux de nombreux étudiants "en attente" et invoquant une "erreur humaine". Une fausse joie et une cruelle déception pour les lycéens concernés par le bug.

"J'ai sauté de joie, j'ai appelé toute ma famille, je l'ai annoncé à mes amis. Tout le monde était très content pour moi. Mais au final, le soir, je suis tombée des nues. J'en ai pleuré", confie Léa, qui attendait depuis un mois et demi la validation de ses choix, à BFMTV.

Leur dire oui, puis non 24 heures après, c'est pas possible ! Sonia, mère d'Ilyana, admise par erreur à Paris 8 puis refusée, à BFMTV. Partager la citation





Les parents des lycéens concernés ne cachent pas leur colère à la suite de cette erreur qui a fait vivre une déception très difficile à gérer pour leurs enfants dans une période compliquée. "C'est déjà le parcours du combattant Parcoursup. Et là, c'est la cerise sur le gâteau !", fustige Sonia, mère d'Ilyana, qui a elle aussi pensé qu'elle était admise à Paris 8. Elle estime que "leur dire oui, puis non 24 heures après, c'est pas possible !".



Olivier Sellier, proviseur, membre du syndicat des chefs d'établissement, estime de son côté que les lycéens "n'ont rien perdu". "On est revenu à la situation initiale, les élèves se retrouvent normalement dans la liste d'attente à la place qu'ils avaient avant, donc ils n'ont rien perdu. Sauf qu'ils ont cru à un moment donné qu'ils étaient pris et ils ne le sont pas", tente-t-il de relativiser.

Pour lui, "c'est une erreur humaine qui peut, hélas, arriver à n'importe qui, à n'importe quel établissement". Espérons que ces élèves seront finalement admis dans les universités de leur choix avant que Parcoursup ne s'arrête le 17 juillet prochain.