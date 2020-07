publié le 17/07/2020 à 07:01

La quête pour une place en formation supérieure s'annonce particulièrement ardue cette année. Avec un taux de bacheliers exceptionnellement élevé, 95,7% exactement, les places sont devenues rares.

Ainsi le nombre d'étudiants confrontés à des vœux "archivés" promet d'être plus élevé que les années précédentes. Heureusement pour eux la phase complémentaire sur Parcoursup leur donne une nouvelle chance de trouver une formation. Ou plutôt 10 nouvelles chances, car elle permet de formuler 10 nouveaux vœux dans des établissements qui possèdent toujours des places vacantes.

Cette dernière phase offre une réelle opportunité aux étudiants qui ont vu tous leurs vœux rejetés de retomber sur leurs pattes. L'année dernière, près de 80.000 candidats n'ont pas trouvé de formation lors de la première phase d'admission. La phase complémentaire s'achèvera le 10 septembre, à 23h59.

1. Qui peut y participer ?

Comme indiqué précédemment, la phase complémentaire vient en aide à quiconque n'a pas reçu de propositions au cours de la phase d'admission, mais pas que. Les candidats qui n'ont pas validé leurs vœux à temps ou même ceux qui ne s'étaient pas inscrits sur Parcoursup.

Les étudiants qui ont déjà accepté une proposition au préalable peuvent tout de même formuler de nouveaux vœux. Ils peuvent ainsi potentiellement trouver une formation qui leur correspond mieux et donc laisser sa place pour un autre élève.

2. Peut-on formuler des vœux pour n'importe quelle formation ?

Seules les formations qui peuvent encore proposer des places aux candidats sont disponibles sur la plateforme. Le moteur de recherche ne recense d'ailleurs que celles-ci.

En revanche, il n'est pas possible de formuler un vœu pour un établissement qui vous a déjà mis en attente lors de la phase d'admission. Et ce, même s'il y reste des places.

3. Quel est le délai d'attente ?

Contrairement à la phase d'admission, lors de la phase complémentaire, les établissements répondent au fur et à mesure et pas à une date précise. Vous recevrez donc une réponse entre le 17 juillet et le 12 septembre inclus.

La plateforme Parcousup précise que dans la majorité des cas, les formations répondent dans un délai de 8 jours.

4. Peut-on mettre mes vœux en attente ?

Bonne nouvelle, les vœux ne peuvent être archivés comme lors de la phase d'admission. Les formations sélectives, telles les BTS, DUT ou encore classes prépa, répondront aux vœux par "oui" ou "non".



Pour ce qui est des formations non-sélectives, à l'instar des licences, elles ne peuvent pas répondre par "non", mais elles peuvent émettre un "oui si". Cela signifie que vous serez accepté à condition de suivre un programme d'accompagnement. Il peut s'agir d'une remise à niveau ou de cours de soutien.



Si une formation vous répond "oui si", en appuyant sur le bouton "info sur le oui-si", il est possible de consulter le contenu du programme d'accompagnement.

5. Puis-je être accepté par plusieurs formations ?

Pour chaque voeu formulé vous recevrez une réponse. Ainsi, vous pouvez potentiellement être accepté par plusieurs formations. Évidemment vous ne pouvez en valider qu'une seule. Même si vous acceptez une formation, vos choix "archivés" de la première phase restent valables. Donc, si une formation en attente vous accepte, vous pouvez toujours changer d'avis.