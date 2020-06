publié le 17/06/2020 à 17:27

Tel est pris qui croyait prendre. Bien mal acquis ne profite jamais. Plusieurs dictons éculés pourraient coller à la situation de quelque 250 étudiants de différentes Unités de formation et de recherche (UFR) de l'université de Nantes. Ces derniers ont été pris par un logiciel de détection de la fraude lors des examens passés à distance cette année.

En effet, pour cause de confinement et de pandémie de Covid-19, les examens ont été passés à distance en France, ils étaient 38.000 dans cette situation à Nantes, rappelle Ouest-France. L'université a déclaré que finalement cette triche n'avait concerné que 0,65% des étudiants. Un nombre qui "reste marginal par rapport au nombre d’étudiants et d’épreuves passées", relaie le quotidien régional.

Néanmoins, le taux de triche reste supérieur aux années précédentes, et Ouest-France explique que les réflexions seraient enclines à pointer le fait que "cette année, tout le monde triche".