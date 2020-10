publié le 14/10/2020 à 13:29

Ce sera donc la sixième intervention d'Emmanuel Macron ce mercredi 14 octobre, sur le sujet de l'épidémie de la Covid-19. Cette fois-ci, un reconfinement n'est pas au programme, mais plutôt un couvre-feu à partir de 20 heures dans les métropoles les plus touchées par le virus. Plusieurs pistes sont envisagées. C'est sur les horaires du couvre-feu que tout va se jouer.



Le couvre-feu ne peut être mis en place que la nuit, de minuit à 5 heures du matin par exemple. L'avantage est que ça épargnerait un peu l'économie, puisque la journée, la vie serait quasi normale. Mais il peut aussi commencer beaucoup plus tôt 19 ou 20 heures et là ça forcerait les entreprises à se réorganiser pour laisser partir leurs employés plus tôt. S'il y a couvre-feu, on peut s'attendre aussi au retour des attestations de sortie pour certains métiers qui travaillent de nuit : les policiers, les gendarmes, les chauffeurs de taxi ou encore les soignants.

Enfin du côté de ce qui pourrait fermer : le choix de l'horaire du couvre-feu sera déterminant pour les restaurants. À 23 heures, ils pourront au moins assurer un premier service, ce qui serait impossible si le couvre-feu est à 20 heures. Enfin cette mesure inquiète aussi le monde de la culture : les cinémas, les salles de concerts, les théâtres... Des lieux déjà très impactés par la crise et qui prendraient, de plein fouet, la mise en place d'une telle mesure.

