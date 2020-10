Coronavirus : comment se passe le "couvre-feu" en Allemagne ?

publié le 14/10/2020 à 10:48

Emmanuel Macron va s'exprimer ce mercredi 14 octobre à la télévision, pour évoquer la pandémie et certainement mettre en place de nouvelles restrictions. Parmi elles, plusieurs médias évoquent la possibilité d'un couvre-feu, à partir de 20 heures, dans plusieurs métropoles. Cette mesure a déjà été mise en place à l'étranger et notamment en Allemagne, où le terme de "couvre-feu" est cependant à nuancer.

"Couvre-feu c'est peut-être une erreur de traduction des textes allemands, on est toujours libre ici de circuler", témoigne Jérôme, Français commercial à Francfort. "Le couvre-feu à l'Allemande ce sont deux mesures essentiellement, les bars et les restaurants fermés à partir de 23 heures et en plus la consommation d'alcool est interdite dans les rues", poursuit-il précisant que pour lui, ces mesures sont "assez persuasives".

En France, l'idée serait de mettre en place un couvre-feu pour éviter les rassemblements privés. Si la courbe de l'épidémie n'est pas du tout la même outre-Rhin, ces rassemblements privés sont "un sujet qui grandit maintenant", explique Jérôme. "Vous imaginez, les patrons de restaurants et de bars, on leur dit de fermer et à côté vous avez beaucoup de fêtes privées que vous ne contrôlez pas", ajoute-t-il.