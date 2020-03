publié le 24/03/2020 à 13:34

Les images de soignants submergés par l'épidémie de coronavirus dans les Ehpad se multiplient dans l'Hexagone et après l'Espagne et l'Italie, la France redoute désormais une hécatombe. Ce lundi 23 mars, vingt résidents d'un établissement pour personnes âgées de Cornimont, dans les Vosges, sont morts "en lien possible avec le Covid-19", ont annoncé l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est et la préfecture des Vosges.

Un homme, dont la grand-mère par alliance vit dans cet Ehpad, regrette le manque de communication avec les proches : "Les premiers frémissements ont eu lieu durant le dernier week-end de février et l'Ehpad a prévenu qu'il y avait une épidémie de grippe et qu'il interdisait désormais toutes les visites, sans nous donner plus de précisions. On a appris deux jours plus tard qu'un soignant avait été testé positif au coronavirus".

Il souligne avoir reçu un message de l'Ehpad "aux alentours du 12 mars" pour lui expliquer qu'il y avait eu 8 décès et que 4 cas se trouvaient en réanimation. "La grand-mère de ma femme a alors commencé à présenter des symptômes et l'inquiétude a grandit" explique-t-il en estimant "ne pas savoir si on nous a menti mais l'Ehpad nous a transmis ce qu'il voulait bien nous transmettre pour ne pas alerter les familles et gérer la situation en interne".



