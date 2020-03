publié le 12/03/2020 à 08:20

L'inquiétude grandit chez les millions de Français qui ont un parent ou un grand-parent en maison de retraite. Le gouvernement l'a annoncé mercredi 11 mars : les visites en Ehpad sont désormais interdites partout, jusqu'à nouvel ordre, pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Cette mesure drastique n'est pas comprise par Laurence, qui redoute le pire pour son père de 84 ans, malade d'Alzheimer et très affaibli. "On nous emprisonne nos personnes âgées", déclare-t-elle, en colère. "De quel droit on nous vole ces derniers moments d'échanges avec eux ? (...) C'est inhumain. Ces personnes-là vont mourir d'isolement total, d'enfermement, de tristesse. Pas de virus."

L'interdiction des visites inquiète également le personnel des maisons de retraites. Pascal Champvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, réclame des aménagements. "Chez les personnes très âgées, les taux de dépression sont très importants. Il faut que nous puissions négocier de nombreuses adaptations. (...) Il faut pouvoir laisser une famille venant en petit comité voir un proche, c'est indispensable pour la santé affective de nos aînés", assure-t-il.

À écouter également dans ce journal

Suspension de vols - Le président américain Donald Trump a annoncé la suspension de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis. Cette mesure, qui ne concerne pas le Royaume-Uni, entrera en vigueur ce vendredi 13 mars, pendant 30 jours, dans le but de "protéger la santé et le bien-être de tous les Américains".



Confinement en Italie - Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé hier soir la fermeture des commerces dans la péninsule, à l'exception de ceux relevant des secteurs de l'alimentation et de la santé. Pour un Français présent sur place, "toutes les journées ressemblent désormais à un dimanche soir". "On se croirait dans une ambiance de fin de monde", ajoute-t-il.

Football - Trois semaines après sa défaite 2-1 en Allemagne, le Paris Saint-Germain a battu le Borussia 2-0 hier soir dans un Parc des Princes à huis clos. Neymar et Bernat ont signé les deux buts. Présents en grand nombre à l'extérieur du stade, les supporters ont donné de la voix pendant toute la durée de la rencontre.