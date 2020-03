"Astérix et Obélix" : le dessinateur Albert Uderzo est décédé à 92 ans

publié le 24/03/2020 à 10:06

Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix est décédé à 92 ans, comme l'a indiqué son gendre Bernard de Choisy à l'AFP : "Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines".

Né Alberto Aleandro Uderzo le 25 avril 1927 à Fismes (Marne), Albert Uderzo est entré dans la l'histoire de la bande dessinée avec Astérix et Obélix. Mais avant cela, il a démarré à la la Société parisienne d'édition (SPE), qui édite à l'époque Bibi Fricotin, entre autres. C'est là qu'il apprend les bases du métier de dessinateur et rencontre Edmond Calvo, qui devient son mentor.

C'est en 1941 qu'Albert Uderzo publie son premier dessin : une illustration qui pastiche Le Corbeau et le Renard dans le supplément Boum de l'hebdomadaire Junior. Cinq ans plus tard, il remporte un concours qui lui permet d'être publié aux éditions Du Chêne. C'est un recueil de gags avec un nouveau personnage : Clopinard. Grâce à ce succès et à l'argent empoché, il peut continuer sa carrière et enchaîne les dessins dans de nombreux hebdomadaires. Goscinny et Uderzo se rencontrent ensuite en 1951 et démarrent leur aventure dans le monde de la bande dessinée avec le personnage Jehan Pistolet, avant de créer le village des irréductibles gaulois.