publié le 12/05/2020 à 11:36

Le déconfinement a début ce lundi 11 mai. Et pour éviter "une deuxième vague", des mesures ont été mises en place par le gouvernement, dont le dépistage de toutes les personnes symptomatiques et des 'sujets contacts'. Des identifications qui devraient être facilitées par l'arrivée de l'application StopCovid.

"Il est essentiel qu'on identifie les personnes symptomatiques et qu'on les traite, ainsi que les personnes qui ont été en contact avec elles", estime Aurélien Rousseau, directeur de l'agence régionale de Santé Île-de-France.

Il assure qu'il existe "530 points de prélèvements, pour la plupart autour de laboratoires de villes", en Île-de-France. "Nous avons la capacité de faire 40.000 tests par jour (...) et de prélever les personnes symptomatiques et leurs 'sujets contacts' ainsi que les personnes fragiles (...)".



Selon lui, les "concitoyens doivent comprendre que nous ne sommes pas sorties de la crise". "Il y a encore 1.137 personnes qui ont le Covid-19 en réanimation en Île-de-France, a-t-il déclaré, ajoutant que l'on "doit se mettre en meute pour y arriver et les premiers acteurs sont les Français".