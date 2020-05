Coronavirus : confinement prolongé au Royaume-Uni jusqu’au 1er juin

publié le 10/05/2020 à 23:35

Alors que de nombreux voisins européens allègent sensiblement leurs dispositifs, le Royaume-Uni va prolonger son confinement lié au nouveau coronavirus.

Malgré les "progrès" selon lui réalisés dans son pays, le deuxième le plus endeuillé du monde (plus de 31.800 morts), le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-même un rescapé du Covid-19, a jugé dimanche 10 mai que ce n'était "pas le moment, cette semaine, de mettre fin au confinement" décrété fin mars.

Le confinement est prolongé jusqu'au 1er juin au moins. Le dirigeant conservateur espérant pouvoir rouvrir magasins et écoles primaires "au plus tôt" au début de ce même mois et certains bars et restaurants dès les premiers jours de juillet. En outre, "une quarantaine pour les personnes" qui entrent au Royaume-Uni en avion devrait bientôt être instaurée.