Déconfinement : découvrez tout ce qui va changer le 11 mai

Bienvenue dans ce 42e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus de ce vendredi 8 mai, 53e jour du confinement. J-3 avant le début du déconfinement, dont le gouvernement a dévoilé les détails hier.

La France sera coupée en deux à partir de lundi : en rouge les régions Île-de-France, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. Plus Mayotte, qui est le seul département où le déconfinement va être reporté. Le reste de la France a été classé vert.

Mais dans les faits, cette séparation rouge/vert est surtout symbolique et consiste davantage en un message de prévention. Car c’est là que le virus circule davantage et que les services de réanimation sont le plus occupés. Donc les habitants les plus âgés et les plus fragiles sont appelés à une plus grande vigilance.

Mais cette frontière entre rouges et verts aura assez peu de conséquences pratiques, sauf la réouverture de parcs et jardins dès lundi, celle des collèges la semaine suivante. Mais presque toutes les écoles et maternelles devraient rouvrir la semaine prochaine si les maires donnent leur accord.

L’un des changements qui touchera le plus de Français, dès lundi, c'est que la liberté d’aller et venir redevient la règle, et plus l’exception. Avec néanmoins des restrictions.

