Municipales : Cédric Villani plaide sur RTL pour rejouer le scrutin "en mars 2021"

publié le 12/05/2020 à 18:38

Édouard Philippe a annoncé que les conseils municipaux élus dès le premier tour en mars prendront leurs fonctions au plus tard le 28 mai. Au sujet du second tour, prévu potentiellement au mois de juin, Cédric Villani s'est exprimé au micro de RTL : "Déjà attendons de savoir ce que nous dira le conseil scientifique, avec un rapport prévu pour le 23 mai".



Mais le député de l'Essonne penche tout de même pour un report des élections municipales, à l'année prochaine : "À titre personnel, la préférence que j’ai exprimée, c’est pour un premier tour pour les élections municipales rejoué en mars 2021, en même temps que les départementales et les régionales."

Il ajoute : "Si on le fait en mars prochain, il faudra rejouer le premier tour automatiquement, et je pense que c’est la meilleure solution qui nous permettra de nous consacrer pendant les semaines et les mois qui viennent au très très grand chantier de l’avenir. Comment est-ce qu’on organise la relance économique ? ".

Pour lui, "de façon générale, on va devoir, en tant que société, s’investir complètement sur les grands principes dans lesquels on va procéder au redémarrage".