Coronavirus : 20.000 masques non conformes, le maire de Perthuis arnaqué

publié le 12/05/2020 à 14:33

C'est une triste arnaque qui a touché cette petite commune dans le Vaucluse. Á Perthuis, alors que les habitants se préparent au déconfinement, le maire Roger Pellenc a annoncé, lundi 11 mai, avoir été victime d'une escroquerie : les 20 000 masques en tissu qui ont été commandés à un distributeur français ne respectent pas la qualité de filtration nécessaire.

"On s'est fait rouler", affirme Roger Pellenc dans une vidéo publiée sur le site de la commune. "Il n'y a qu'une seule couche de tissu et les mailles étaient assez grosses. (…) On n'a pas reçu les certificats de conformité", ajoute-t-il.



Le maire, qui a pris un arrêté autorisant les commerçants à imposer le port d'un masque aux clients, a décidé de maintenir la distribution mais "chaque habitant recevra quatre masques au lieu de deux afin de pouvoir en superposer deux à la fois".