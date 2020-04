Coronavirus : le test sérologique, la clé du déconfinement ?

publié le 08/04/2020 à 10:20

Il fait partie des pistes envisagées par le gouvernement pour préparer le déconfinement. Ce test sérologique se fait par une prise de sang où l'on va chercher les anticorps et la réponse immunitaire des patients après le passage du virus. L'intérêt est de détecter s'ils ont été contaminés et si leur corps a réagi, même s'ils n'ont jamais eu de symptômes, afin de savoir s'ils sont immunisés.

Le test sérologique est différent des tests PCR, qui se font avec des cotons-tige et qui permettent de savoir si les patients sont contaminés au Covid-19, à un instant T. Il s'avère être encore en pleine phase d'expérimentation et partout dans le monde, les laboratoires planchent sur ces tests sérologiques mais cela prend du temps car il faut s'assurer que le réactif va bien révéler les anticorps du Covid-19 et non pas ceux d'une autre maladie.

Plusieurs centaines de tests sont déjà homologués aux normes mais ils sont seulement déclaratifs et non un gage de qualité. Il faut donc encore attendre la validation des autorités sanitaires françaises pour que ces tests soient effectués sur la population. Néanmoins, certains tests sont disponibles en petite quantité, comme c'est le cas à Beauvais ou en Lorraine, mais leur prix, entre 25 et 60 euros, n'est, pour l'heure, pas remboursé par la sécurité sociale.