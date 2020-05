publié le 25/05/2020 à 06:50

Les masques vendus dans le commerce sont conformes à 96%. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par la Répression des fraudes (DGCCRF).

Sur les trois premières semaines de mai, plus de 3.000 fabricants ont été contrôlés. Résultat : environ 200 infractions plus ou moins graves. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, s'est exprimée à ce sujet au micro de RTL : "Les problèmes contre lesquels nous luttons le plus férocement, ce sont les fausses allégations c'est-à-dire des masques qui n'ont pas passé les tests et qui prétendent avoir des niveaux de filtration élevés".

"Nous voulons aussi que les notices d'emploi soient rédigées en français ou mises à disposition des consommateurs. Enfin il faut que les consommateurs regardent le nombre de lavages, car souvent c'est cela qui fait le coût à l'usage", recommande la secrétaire d'État.

