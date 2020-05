publié le 24/05/2020 à 13:12

À cause du coronavirus, la dette française est à plus de 100% presque 115%. Mais quel niveau atteindra-t-elle à la fin de l'année ? Gérald Darmanin, l'invité du Grand Jury ce dimanche 24 mai, tente de répondre à cette question.

"C'est difficile à dire, ce sera sûrement un peu plus que les 115%. Dans cette crise il y a une sorte d'effet ciseau : vous dépensez plus et vous avez moins de recettes fiscales. Nous avons choisi l'endettement contre la faillite qui aurait été désastreuse. Il y a trois façons de rembourser : soit on augmente les impôts, ce qui n'est pas le choix du gouvernement. Soit on réduit drastiquement les dépenses mais ce ne serait pas raisonnable. Soit on fait confiance aux acteurs économiques comme le président l'a choisi. La croissance crée la richesse qui permet de rembourser cette dette", explique le ministre.

"Depuis trois ans, c'est parce qu'on a baissé les impôts et cru aux entreprises que nous avons pu améliorer le pouvoir d'achat des Français. En baissant les impôts, nous avons eu plus de recettes, donc nous avons plus remboursé. L'État français est solide. Nous sommes un gouvernement sérieux qui fait des économies et des réformes. Grâce aux économies faites en temps de paix, nous pouvons emprunter en temps de guerre sur les marchés financiers encore à taux négatifs", assure le ministre de l'Action et des Comptes publics sur le plateau du Grand Jury.