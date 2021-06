publié le 10/06/2021 à 11:35

Nicolas qui réside à Montpellier aimerait "une recette miracle pour faire une glace maison en un rien de temps".

On prend des fraises et des framboises que l'on nettoie et que l'on met dans une petite barquette au congélateur. Le lendemain, on sort les fruits un petit peu à l'avance ou vous les mettez 20 secondes au micro-ondes pour les décongeler. Dans un blender, ajoutez du lait concentré, ou du lait de soja ou du thé rouge à l'hibiscus avec une cuillère à soupe de miel,

Versez du lait et mixez pour avoir la pulpe de fruits glacée qui fera un sorbet maison instantané. Vous pouvez ajouter de la chantilly et des fruits frais sur votre dessert.

