Le journal de 7h : Bison Futé prévoit noir sur les routes

publié le 29/07/2017 à 07:59

Bison futé prévoit une circulation difficile ce week-end et a hissé le drapeau noir pour ce samedi 29 juillet. Le traditionnel chassé croisé des vacanciers promet de créer des embouteillages sur les routes de France. RTL s'est rendu sur l'Autoroute A6 en direction du Sud, comme des milliers de Français. Il n'y a pas encore de grosses difficultés, même si un bouchon impressionnant a déjà commencé à paralyser l'A10. les vacanciers vont chercher le soleil et ils sont nombreux à venir de Picardie et du Pas-de-Calais.



Parmi les causes principales des accidents, l'utilisation du téléphone portable et les excès de vitesse font partie des gestes les plus scrutés. En 2016, les radars automatiques ont flashé plus de 25 millions de fois en France. C'est 26 % de plus qu'en 2015. La sécurité routière l'explique par la forte activité des radars double-sens ou des radars installés sur des chantiers.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Grégory : la confrontation entre Murielle Bolle et son cousin n'a pas apporté plus d'informations, les deux protagonistes sont restés campés sur leur version.

- Incendies dans le Sud-Est : plusieurs enquêtes sont en cours pour connaitre l'origine du sinistre. Un homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



- Assemblée nationale : les députés ont donné le feu vert et ont adopté les deux textes sur la moralisation de la vie publique.



- La ministre du Travail Muriel Pénicaud est pointé du doigt par les députés de l'opposition, pour avoir réalisé une plus-value boursière de plus d'un million d'euros lors de son passage chez Danone.



- La croissance a augmenté de 0,5 % en France lors du dernier trimestre 2017. Le régime des auto-entrepreneurs a également connu un regain de 7 % entre 2016 et 2017.



- Air France suspend ses vols vers le Venezuela pendant trois jours, à partir de dimanche 30 juillet. Une mesure de sécurité selon la compagnie, alors que le pays manifeste contre leur président Nicolas Maduro depuis avril 2017. Plus de 100 Vénézuéliens ont été tués depuis le début des revendications.



- La Corée du Nord a tiré un nouveau missile intercontinental dans la nuit du vendredi 28 juillet. Le leader nord-coréen Kim Jong-Un affirme que "tout le territoire américain" est désormais à sa portée. Washington envisage des "options militaires" en riposte.



- Football : les passionnés du ballon rond ne parlent que de l'éventuel transfert du joueur brésilien Neymar dans la capitale, pour 222 millions d'euros.



- De nombreux coureurs du Tour de France remontent sur leurs vélos pour participer à la Classica San Sebastian, ce samedi 29 juillet.