publié le 25/07/2017 à 09:12

Retour au cyclisme car les coureurs du Tour de France ne sont pas en vacances. Les plus en vue sur la Grande Boucle vont en effet monnayer leur renommée en faisant ce qu'on appelle "la tournée des critériums". Les contacts sont noués entre les coureurs et les organisateurs durant le Tour. Il faut lutter jusqu’au bout pour arracher les têtes d'affiche. Romain Bardet fera sa première apparition dans une semaine au critérium de Castillon-la-Bataille en Gironde.



Arnaud Démare et Lilian Calmejane seront également présents. Christopher Froome a déjà participé à deux reprises à ce rendez-vous dans le Sud-Ouest dont le plateau coûte environ 50 000 euros. Une somme à partager entre tous les coureurs. Ce mardi 25 juillet au soir, pour le critérium de Lisieux en Normandie, Bernard Aubril aura notamment le maillot à poisWarren Barguil. 60 000 euros pour les 26 coureurs. Ces critériums sont des moments de partage avec le public. L'occasion pour les coureurs de mesurer leur cote de popularité.

À écouter également dans ce journal :

- Toujours en cyclisme, Lucien Van Impe a été victime d'une crise cardiaque vendredi, comme l'ont rapporté les médias belges. Il serait aujourd'hui hors de danger. Il est le dernier vainqueur belge du Tour en 1976. Il a aussi remporté le maillot à pois à six reprises.

- En football, jamais un club n'avait mis tant d'argent sur la table pour un défenseur. Benjamin Mendy, le Monégasque, a signé pour 57,5 millions d'euros à Manchester City. Il n'aura passé qu'une saison en Principauté après avoir été transféré de Marseille pour 15 millions d'euros. Le joueur est ravi de connaître une nouvelle aventure sous les ordres de Pepe Guardiola. "C'est une grande fierté, c'était ma volonté depuis le début", a déclaré Benjamin Mendy.



- 57 millions d'euros, c'est bien plus que le budget de nombreux clubs de Ligue, à commencer par Guingamp. Notre tour de France nous emmène aujourd'hui dans les Côtes-d'Armor. Pour sa deuxième saison consécutive en Bretagne, Antoine Kombouaré ne part pas dans l'inconnu. Parmi les nouveaux joueurs, l'ex-attaquant d'Angers Abdoul Camara.



- En tennis au premier tour du tournoi de Hambourg en Allemagne, Benoît Pairea battu le russe Dmitry Tursunov 6-3, 6-2. Gilles Simon s'est débarrassé de l'allemand Maximilian Marterer 6-2, 4-6, 6-4.