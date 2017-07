publié le 29/07/2017 à 04:20

Kim Jong-Un a affirmé que le dernier test vendredi 29 juillet d'un missile intercontinental mettait désormais tout le territoire des États-Unis à portée d'une frappe de Pyongyang, a rapporté samedi l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Le dirigeant nord-coréen a déclaré que le test, qui a fini sa course en mer du Japon, a démontré la capacité de la Corée du nord à déclencher un tir "n'importe où et n'importe quand", selon l'agence, qui ajoute que "le leader (Kim Jong-Un) a déclaré fièrement que le test confirmait aussi que le territoire continental des États-Unis est à notre portée de tir".



Cette déclaration intervient après que la Corée du Nord a affirmé samedi matin que son tir de missile balistique inter-continental (ICBM) réalisé vendredi était un succès. En réponse à ce tir, les États-Unis et la Corée du Sud mènent un exercice militaire commun en utilisant des missiles sol-sol. L'exercice s'est déroulé tôt samedi matin heure de Séoul, peu après l'annonce par le Pentagone que les chefs militaires américains et sud-coréen avaient discuté d'"options de réaction militaire" à la suite du second tir par Pyongyang d'un ICBM.

Lorsque la détection d'un nouveau tir de missile balistique de la Corée du Nord a eu lieu, la France a appelé vendredi soir à "l'adoption rapide de sanctions additionnelles et fortes" par le Conseil de sécurité de l'ONU. "Seule une pression diplomatique maximale est susceptible de ramener la Corée du Nord à la table des négociations", a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Union européenne a quant à elle estimé que le nouveau tir de missile nord-coréen "menaçait sérieusement la paix et la sécurité internationale".