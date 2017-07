Les derniers secrets de l’affaire Gregory

publié le 03/07/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel



Plus de 32 ans après le meurtre du petit Grégory Villemin, 4 ans, retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne, en octobre 1984, l'affaire connaît de nouveaux rebondissements depuis quelques semaines…

Le 15 juin on apprenait qu'une grande-tante et un grand-oncle du petit Grégory était mis en examen. Deux semaines plus tard, c'est Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire qui avait dénoncé son beau-frère Bernard Laroche, qui est à son tour mise en examen. Ils sont tous trois mis en cause pour séquestration suivie de mort.

Affaire Grégory : retour sur 29 ans d'énigme Crédit : Idé

Après ces derniers rebondissements, l'affaire va-t-elle enfin livrer tous ses secrets ? Sommes-nous proches du dénouement de l’affaire ?



C'est ce que nous allons voir dans un instant avec mes invités, la journaliste Patricia Tourancheau et le journaliste d'RTL Olivier Boy qui suit les derniers rebondissements pour notre station.

Nos invités

Patricia Tourancheau, journaliste, Olivier Boy, journaliste au service police-justice d'RTL, Me Thierry Moser, avocat de Christine et de Jean-Marie Villemin.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande