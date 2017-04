Pourquoi les embouteillages ont-ils explosé en 2016

publié le 20/04/2017 à 09:29

Les années passent et la situation devient de plus en plus invivable pour les automobilistes franciliens. "Nous avons observé sur l’année 2016 que le trafic en Île-de-France avait considérablement augmenté, c’est-à-dire que les personnes perdent du temps sur les routes quand ils se déplacent en particulier quand ils font ces trajets le matin et le soir, en se rendant au travail", relève Philippe Goudal, directeur de l'innovation chez Mediamobile (V traffic) et auteur d’une étude sur le trafic routier en 2016.



L'étude annuelle de V-Traffic révèle que les conducteurs ont passé en moyenne 90 heures dans les embouteillages en 2016. Les conducteurs perdent ainsi 12h30 de plus qu'un an plus tôt, en 2015. Selon l’étude de Mediamobile, un automobiliste en route vers Paris doit affronter 24 km de bouchons le matin, et 33 km pour son trajet de retour en banlieue. À titre de comparaison, Philippe Goudal pointe ainsi que les embouteillages ont augmenté de 8% par rapport à l’année 2015, avec des pics le jeudi matin et vendredi soir.

L’Île-de-France est particulièrement touchée par ce phénomène, avec un boulevard périphérique très majoritairement congestionné aux heures de pointe (77%). Les explications à cette détérioration du trafic sont multiples. L’année passée a été marquée par des grèves, des inondations, ou encore des travaux sur les routes et des expérimentations de voies.