Vacances d'été : gare aux radars tronçons et à la vidéo-verbalisation

publié le 07/07/2017 à 07:06

Les radars sont de plus en plus performants. On en compte quelques centaines en plus par rapport à l'été dernier. On est actuellement à plus de 3.300 radars fixes et un petit millier de radars mobiles sur les routes françaises. Mais au-delà de ces emplacements, qui mesurent un point fixe, il y aura plus de contôles sur de nombreux kilomètres. C'est le cas du radar tronçon, qui mesure votre vitesse moyenne sur plusieurs kilomètres (entre 1 et 17 kilomètres aujourd'hui selon les zones). Il y a plus de 100 zones de radars tronçon en activité actuellement.



C'est très piégeux. D'abord, s'il y a bien un panneau d'avertissement à l'entrée de la zone, ce panneau ressemble à deux gouttes d'eau à un panneau annonçant une cabine classique. Mais comme on ne voit pas venir cette fameuse cabine, on a tendance à réaccélérer quelques centaines de mètres après le panneau. Et c'est là qu'on se fait avoir, parce que cela fait augmenter votre vitesse moyenne sur le tronçon en question. Si vous dépassez la limitation, vous êtes flashé à la sortie.

Autre grande tendance de cet été en matière de PV : la vidéo-verbalisation. Là on ne parle plus de vitesse, mais d'infractions commises en ville, comme le non-respect d'un stop ou d'un feu rouge, le téléphone au volant, l'absence de casque. De plus en plus de villes s'y mettent. Elles s'équipent de caméras qui permettent à des agents de relever les numéros d'immatriculation des véhicules en infraction et de les sanctionner à distance. Le PV est ensuite envoyé à l'adresse du titulaire de la carte grise.



Ce qui est trompeur, c'est que ce PV ne précise pas qu'il s’agit d’une vidéo-verbalisation. Donc attention, en particulier si vous passez vos vacances sur la Côte d'Azur, où de très nombreuses villes comme Menton, Cannes, Nice et Bandol pratiquent la vidéo-verbalisation.