publié le 12/07/2017 à 06:43

À bord de cette nouvelle Audi A8, les embouteillages pourront enfin se vivre d'une façon zen et relaxée. En effet, là on peut vraiment parler d'autonomie. Autrement dit, la possibilité de se laisser guider par la voiture. Cela entre 0 et 60 kilomètres/heures sur autoroute ou une voie rapide. Mais ce n'est qu'un début. Car tout ce qui est proposé sur ce modèle arrivera dans nos futurs voitures. Ce n'est pas de la science-fiction. Ainsi le conducteur n'a plus à scruter la route. Il peut même jeter un œil sur la télévision qui a été prévue et installée pour l'occasion.



Du démarrage, au freinage de l'accélération à la direction, l'Audi A8 agit toute seule et prend tout en main. Cela grâce à un système inédit sur une auto de série : un scanner laser couplé à des caméras et radars et des capteurs.

Salon roulant

À l'intérieur, c'est un véritable salon roulant. Vous ne risquez pas le tour de rein, puisque la voiture embarque une nouvelle suspension qui lit littéralement la route et permet de relever ou abaisser individuellement chaque suspension en fonction de son état. Histoire de passer les dos d'âne sans cogner la tête au plafond. C'est une technologie que DS a déjà développée.

Pour les passagers, on est dans l'une des limousines les plus confort au monde. À l’arrière on peut se faire masser, mais aussi carrément se réchauffer les pieds. Malgré sa dimension gigantesque de plus de 5 mètres, elle se gare ultra-facilement, automatiquement via votre smartphone. Toutes ces motorisations embarquent une "micro-hybridation". De quoi, selon Audi, gagner jusqu'à 0,7 litre aux 100 kilomètres en consommation.

