publié le 25/07/2017 à 05:30

En ce début de semaine décisive dans la crise au Venezuela, un acteur inattendu s’est mêlé à la violente crise politique dans laquelle s’enfonce le pays depuis plusieurs mois. Le chanteur Luis Fonsi a diffusé un communiqué lundi 24 juillet sur Twitter afin de protester contre la réutilisation de sa chanson à succès Despacito par le président vénézuélien Nicolas Maduro. Le successeur d’Hugo Chavez est l’objet d’une très vive contestation de la part de l’opinion vénézuélienne, alors qu’une partie de la population dénonce son autoritarisme et réclame son départ.



Face à l’ampleur de cette contestation, et pour mettre fin aux manifestations quasi-quotidiennes qui agitent le pays, le président vénézuélien a joué son va-tout en organisant l’élection d’une nouvelle assemblée constituante grâce à laquelle il espère restaurer sa légitimité au pouvoir. Alors que l’opposition appelle au boycott de cette initiative, Nicolas Maduro n’a pas hésité à reprendre et modifier la chanson Despacito, composée par Luis Fonsi et Daddy Yankee, pour sa campagne électorale, en appelant les Vénézuéliens à voter, comme le rapporte El Pais.

Le coup de gueule de Luis Fonsi

"À plusieurs reprise, j’ai dit combien j’appréciais les nombreuses reprises qui avaient été faites de Despacito à l’échelle mondiale mais il doit y avoir une limite", tonne Luis Fonsi sur Twitter lundi 24 juillet. "À aucun moment on ne m'a consulté, ni je n’ai autorisé l’utilisation et la modification de Despacito à des fins politiques, qui plus est dans la situation déplorable dans laquelle se trouve un pays que j’aime tant comme le Venezuela", a poursuivi le chanteur de 39 ans, avant de dénoncer l'utilisation de son tube à des fins de "propagande" pour "manipuler la volonté d’un peuple qui crie pour sa liberté".

Si la contestation du président Nicolas Maduro existe depuis plusieurs années, la situation s’est sensiblement dégradée depuis le printemps dernier au Venezuela. 103 personnes ont été tuées et des milliers blessés dans les manifestations protestations tandis que des centaines d’opposants au régime chaviste ont été arrêtés. Le chanteur Luis Fonsi traverse un été de rêve puisque son tube Despacito a été vu plus de 2,7 milliards de fois sur Yourube, un record.