publié le 20/07/2017 à 17:08

Connue jusque-là sous le nom de projet Boost, la nouvelle compagnie à bas coûts d’Air France a été baptisée Joon, révèle l'entreprise ce 20 juillet. Le principe de cette compagnie a été approuvé le 17 juillet par le principal syndicat français de pilotes, une étape indispensable pour mettre en marche la stratégie du groupe.



L’objectif : permettre à Air France de se relancer face à la concurrence de plus en plus vive des low-cost et des compagnies du Golfe. Mais il ne faut surtout pas parler de compagnie low cost pour Air France. "Joon proposera "une offre décalée dont les standards de qualité restent fidèles à ceux d'Air France", précise le groupe. Jean-Michel Mathieu, qui a dirigé pendant plusieurs années le e-commerce chez Air France, prendra la tête de Joon et entrera ainsi au comité exécutif du groupe.

1. Air France veut faire voler les jeunes

Avec Joon, Air France cible les millennials, "une clientèle de jeunes actifs, (les 18-35 ans), qui place le numérique au cœur de ses modes de vie", ajoute l'entreprise. "Cette nouvelle marque a été intégralement conçue en réponse à leurs aspirations avec une proposition authentique, connectée et bien différenciée dans l'univers du transport aérien", poursuit le groupe, qui définit son offre comme "décalée", en proposant une marque "lifestyle" et un "état d'esprit".

Le nom Joon n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard et s'adresse particulièrement au public ciblé par Air France. "Il nous fallait un terme court, facilement prononçable. Phonétiquement, Joon donne une petite énergie estivale et ressemble aux mots français 'jeune' et 'jeunesse'", explique la compagnie française au Figaro. Quant aux critiques faites à Air France concernant le choix de l'anglais pour nommer sa nouvelle compagnie, le groupe se justifie ainsi : "Nul mépris pour la langue française. Nous cherchions un terme anglo-saxon pour l'universalité et l'ouverture au public".

2. Des hôtesses et stewards relookés

Oubliés les chignons, jupes et galons pour le personnel de bord. À bord des avions de la compagnie, les hôtesses et stewards porteront des baskets et des robes plutôt courtes, comme le montrent les premières images de synthèse dévoilées ce jeudi 20 juillet sur YoutTube.

> Bienvenue à JOON !

"Joon se défait des codes, et habille ses hôtesses et stewards à l'image de ses clients : avec ses pièces contemporaines, le nouvel uniforme allie une mode à la fois basique et chic, trendy et confortable", a précisé la compagnie dans les colonnes du Parisien.

3. Les premiers vols moyen-courriers prévus pour l'automne

Joon dévoilera son offre et ses tarifs en septembre prochain. Les vols moyen-courriers au départ de Paris-Charles de Gaulle débuteront à l'automne. Des vols long-courriers seront seront quant à eux mis en place pour l'été 2018. Joon disposera de six avions moyen-courriers basés à Roissy-CDG, sur des lignes concurrencées par les compagnies low-cost. Pour étoffer son offre et proposer des vols long-courriers, la nouvelle compagnie pourra compter sur trois ou quatre Airbus A340. Selon Le Parisien, Joon disposera au total de 28 avions en 2020, soit 18 A320 pour "assurer l'alimentation du hub de Roissy-CDG", et 10 gros porteurs A340 et A350.



Grâce à Joon, l'offre en sièges en long-courrier d'Air France devrait augmenter de 10% entre 2017 et 2020. Le groupe espère ainsi améliorer sa rentabilité, "en lui permettant de réduire ses coûts et ainsi assurer la pérennité de son modèle économique", explique dans le communiqué Franck Terner, son directeur général.