La chronique de Laurent Gerra du 26 septembre 2023

Au gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, continu de faire de l'ombre à Elisabeth Borne. La Première ministre s'est confiée à Bruno Le Maire. "J'ai beau inventer des plans dans tous les secteurs, on ne parle que de Gérald Darmanin et de ses réformes sur l'immigration", se désespère-t-elle dans la voix de Jade. "Moi-même, j'ai cassé les prix à la pompe et personne ne m'a remercié", constate le ministre de l'Economie, imité par Laurent Gerra. Elisabeth Borne se demande si elle doit être "plus froide" sur certains sujets. "Surtout pas madame la Première ministre, cela abîmerait votre image qui est si douce, si sensuelle, si chaude", répond Bruno Le Maire.

Bernard-Henri Lévy, lui, a entendu les déclarations fracassantes de Muriel Robin sur le cinéma. "Par solidarité avec les homosexuels, je suis parti en expédition avec mes cadreurs, dans le quartier du Marais, à Paris, pour faire un film de guerre", réagit l'écrivain. Pour être au plus proche de l'action, il s'est immergé dans des sous terrains avec des drag queens. "En hommage à leur marraine de guerre, Dalida, je vais appeler mon film Slava dire ladada".

Plusieurs écrivains américains, dont George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, ont lancé des poursuites judicaires contre ChatGPT. Ils reprochent l'utilisation de leurs écrits sans droit d'auteur. Mais Michel Houellebecq, lui, ne compte pas rejoindre ce groupe. "Avec tout ce que j'ai écrit sur les étrangers qui menacent la civilisation occidentale, et les femmes qui sont chiantes parce qu'elles ne veulent pas coucher avec nous, je suis trop incorrect pour ChatGPT", explique-t-il. François Hollande, de son côté, ne comprend pas pourquoi l'intelligence artificielle ne reprend pas ses livres. "Quand on lui demande quelles sont Les Leçons du pouvoir, elle ne cite pas mon nom. Et quand on lui demande 'qui était François Hollande ?', elle répond 'l'ex de Ségolène Royal'", se désole l'ancien président.

Dans cette chronique du 25 septembre, Laurent Gerra également imité Benjamin Castaldi, Jean-Marie Bigard, Yann Queffélec, et Alain Finkielkraut.

































































































































































































































































































































