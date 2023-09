Visite du pape à Marseille : la chronique de Laurent Gerra du 22 septembre 2023

A l'occasion de la venue de pape François à Marseille ce vendredi 22 septembre, Laurent Gerra vous propose une chronique spéciale sur le Saint-Père, en revenant sur les les différentes interventions de chef d'Etat du Vatican sur RTL... L'année dernière, le pape François avait déclaré que si sa fatigue persistait, il abandonnerait ses fonctions. "J'ai dis ça moi ? Je devais avoir bu trop de vin de messe. Il est pas mal mais ça cogne. Ça coupe les jambes surtout à jeun", avoue-t-il.

En automne 2022, Anne Hidalgo et le pape François s'étaient entretenus au Vatican. "Après son passage, j'ai dû me faire exorcisé. Elle voulait que moi et tous mes évêques, on se déplace tous à vélo. Mais avec nos robes, c'est dangereux", sanglote le Saint-Père. Pour essayer de la soigner, il proposait une solution radicale. "Elle devrait se rapprocher de la Sainte Patronne. La Sainte-Anne, l'hôpital psychiatrique". Malgré cela, il avoue que la maire fait des miracles pour la capitale. "Elle multiplie les poubelles, et les rats aussi. Il y en a partout dans Paris !".

Enfin, en mai dernier, des chercheurs Français et Suisses faisaient remarcher un paraplégique grâce à un pont digital entre son cerveau et sa moelle épinière. "Hallelujah ! Au nom de la sœur Jade, du père Calvinus, et de la sœur Amandine Bigotte, Sainte Trinité de la matinale de RTL, que la paix du seigneur soit avec vous", réagissait alors le pape François. Mais pour lui, ce n'est pas une première. "Jésus aussi avait un ordinateur. Jésus il surfait pas que sur l'eau sur avec la planche. Il surfait aussi sur internet. A l'époque de Jésus, les ordinateurs existaient. Même que Juda il a dénoncé Jésus en envoyant un sms sur son Iphone. C'est comme les pyramides qui étaient équipées d'électricité. Je le sais c'est Maître Gims qui me l'a dit", raconte-t-il.

































































































































































































































































































































À écouter L'INTÉGRALE - Pape François : la chronique spéciale du 22 septembre 2023 00:08:07

