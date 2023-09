La chronique de Laurent Gerra du 20 septembre 2023

Charles III et Camilla arrivent en France ce 20 septembre pour une visite officielle de 3 jours. Un voyage organisé par la femme du roi, en coopération avec Brigitte Macron. "Vous n'aurez qu'à vous habiller comme d'habitude. Une robe en tergal et un chapeau à la con. Moi je serai en Dior et en mocassins Prada. Et pas la peine de mettre votre couronne, on sait bien que vous tirez le roi mais ce n'est pas encore l'épiphanie", raconte Brigitte Macron dans la voix de Laurent Gerra. La femme du président français a peur que la reine d'Angleterre lui pique son mari. Camilla la rassure en lui disant qu'elle est très amoureuse. "Vous n'êtes pas difficile. Un vieillard rougeaud de 74 ans qui met des jupes écossaises... Je ne sais pas comment vous faites" s'interroge madame Macron. Surprise, Camilla demande à Brigitte pourquoi est-elle si désagréable. "C'est pour vous préparer à l'accueil des Parisiens" explique-t-elle.

Toujours en politique, le Rassemblement National est en hausse dans les sondages. La cheffe du parti, Marine Le Pen, réagit sur RTL. "Pendant que je ronronne avec mes chats, le petit se débrouille très bien tout seul". Cela s'explique par le fait que Marine Le Pen guide les moindres faits et gestes de Jordan Bardella. "On ne dit jamais aux gens qu'on aime, de fermer leur gueule", avoue la politicienne.

Le 20 septembre est la journée européenne de la prostate. Pour en parler, Laurent Gerra nous donne l'avis de plusieurs personnalités masculines. Il semblerait que Patrick Bruel évite la question à cause de son âge, qu'il n'assume pas... Francis Cabrel, lui, avoue qu'il n'avait pas de toilettes chez lui jusqu'aujourd'hui. "J'avais ma cabane au fond du jardin. Mais quand tu te lèves dix fois par nuit pour aller faire pipi, c'est pénible d'aller dans le jardin", confie le chanteur. Ce jour de sensibilisation a inspiré une nouvelle chanson à Patrick Sébastien. "Ça s'appelle 'Juste un doigt'", dit-il avant que Jade refuse qu'il chante. "Et bien si c'est ça je vais porter plainte à la ligue des doigts de l'homme", s'amuse Patrick Sébastien.

Dans cette chronique du 20 septembre, Laurent Gerra également imité Jean-Marie Bigard, Vladimir Poutine, Vincent Delerm, Laurent Ruquier, et Michel Sardou.