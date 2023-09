La chronique de Laurent Gerra du 25 septembre 2023

RTL rend hommage à Serge Gainsbourg ce 25 septembre avec une journée spéciale. Parmi les nombreux rendez-vous à l'antenne, Eric Jean-Jean vous donne rendez-vous à 21h dans une émission Bonus Track inédite depuis la maison Gainsbourg, rue de Verneuil. Le chanteur, qui a appelé la matinale depuis l'au-delà, n'apprécie d'ailleurs pas vraiment tout ce monde dans son ancienne demeure. "Ils ont mis des fils et des micros partout, c'est le bordel", s'énerve-t-il. Une maison qui, il est vrai, n'est apparemment pas spécialement bien rangée. "Mais non, t’as rien compris (...) chez moi tout est en ordre, même mes mégots. Tu sais, entre une dernière femme et une dernière cigarette, j’ai toujours choisi la cigarette : on la jette plus facilement. Classieux, hein ?"

Laurent Ruquier, lui, débute ce 25 septembre sa nouvelle émission Le 20H de Ruquier, sur BFMTV. Réussira-t-il à passer du divertissement à l'information ? Pas si sur... Laurent Gerra et son équipe ont pu visionner en exclusivité un extrait de l'émission du jour. "L’actualité c’est bien sûr la visite du pape à Marseille, qui a fait de sa messe au vélodrome, un plaidoyer pour les migrants. C’est Mimi Mathy qui a dû être contente ! Parce que Mimi Mathy, elle est mi-grande", rigole-t-il...

Mercredi dernier avait lieu à Versailles un gigantesque dîner auquel étaient conviés le Roi Charles III, son épouse Camilla, ainsi que beaucoup d'autres privilégiés. Personne n'était là pour commenter ce repas. Laurent Gerra et Jade ont alors imaginé la présence du célèbre Léon Zitrone... "J'aperçois l'actrice Charlotte Gainsbourg, qui après avoir déambulé dans le salon en saluant les autres invités, les serveurs, les hôtesses et les bougies, discute depuis maintenant plus d'une heure avec un tableau (...) Ça y est , j'aperçois le couple Royal. Le Roi Charles III s'apprête à entrer dans le salon, étant pour le moment bloqué par le ministre Gérald Darmanin qui vérifié l'intérieur du sac de son épouse, Camilla", décrit-il.

Dans cette chronique du 25 septembre, Laurent Gerra également imité Alain Juppé, Emmanuel Macron et François Lenglet.

































































































































































































































































































































