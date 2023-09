ÉDITO - Homophobie dans le cinéma : "Qui soutient Muriel Robin ?", demande Alba Ventura

Invitée de l'émission Quelle Époque samedi 16 septembre sur France 2, Muriel Robin a jeté un pavé dans la mare : "Être homosexuelle m’a empêchée de faire carrière au cinéma", a-t-elle assuré. Un constat qui n’a pas beaucoup fait réagir dans le monde du cinéma.

Muriel Robin a frappé fort avec ses propos sur le tabou de l’homosexualité dans le cinéma. Parce qu’elle a dit une vérité, en même temps qu’elle s’est ôtée d’un poids. Sur le fond, elle a raison. Il y a assez peu, voire aucune personnalité du cinéma qui s’affiche ouvertement homo.

J’entends ceux qui ressortent Jean Marais. Ok, ça fait 1 exemple, mais c’était il y a 1.000 ans. On cite certains acteurs ou actrices américaines, qui ont d’ailleurs connu quelques péripéties dans leurs carrières lorsqu’elles ont fait leur coming-out. Mais en France, il n’est visiblement pas simple d’en parler, surtout lorsqu’on est une célébrité. Et le paradoxe, c’est que les rôles d’homo on les fait jouer aux hétéros..

Le cinéma ne prend pas de risque

C’est là que Muriel Robin met les pieds dans le plat. "Si on est homosexuelle, on n’est pas désirable et dans le cinéma on ne vaut rien", dit-elle. C’est envoyé fort. Et l’on sent bien qu’elle en a souffert.

Alors évidemment, elle n’avait pas un physique de jeune première. Peut-être qu’elle ne correspondait pas aux standards de l’époque. Mais elle a raison de dire qu’elle a commis l’erreur d’avouer qu’elle était homo. Parce que Le cinéma se doit d’être consensuel. Le cinéma doit toucher un large public. Le cinéma ne prend pas de risque.

On ne prend tellement pas de risque dans le monde du cinéma, qu'aucun grand artiste, acteur ou comédienne n’est venu apporter son soutien à Muriel Robin.

