Comment Ségolène Royal, "l'influenceuse", perturbe le jeu à gauche

Sur tous les fronts. Ségolène Royal a fait ses débuts en tant que chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, diffusée sur C8. Un exercice qui permet à l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007 de cultiver une liberté de parole.

N'y voyez pas une volonté de sa part de se mettre en retrait de la vie politique. Au contraire, Ségolène Royal a fait part de son ambition d'incarner une liste d'"union" de la gauche pour les élections européennes de juin 2024. Un coup politique orchestré par ses soins, avec en appui, Jean-Luc Mélenchon.

Selon Olivier Pérou, journaliste à L'Express et auteur du livre Autopsie du cadavre (éditions Fayard), "Ségolène Royal est une influenceuse. Son retour politique est une réussite. Elle a marqué la rentrée politique de la gauche tout en étant plus une personnalité de premier plan de la gauche d'aujourd'hui. Personne aujourd'hui à gauche, à part Jean-Luc Mélenchon et François Hollande n'est capable d'avoir, comme Ségolène Royal, cette force de frappe médiatique et cette capacité à perturber le jeu", a-t-il expliqué.

Marie-Bénédicte Allaire, journaliste au service politique de RTL, estime que Ségolène Royal "a l'impression d'avoir eu raison avant tout le monde". "Elle a une intuition politique fantastique. Lors de la campagne présidentielle de 2007, elle a été traitée de 'folle'. On se souvient aussi de la phrase de Laurent Fabius : 'Qui va garder les enfants ?'. Ce sont des choses inimaginables aujourd'hui. A l'époque, elle est relativement isolée. Elle a donc l'impression qu'elle a ouvert des voies".

