La chronique de Laurent Gerra du 21 septembre 2023

La série Tapie vient de sortir sur Netflix, racontant la vie du célèbre homme d'affaires. Pourtant, Jean-Marie Le Pen ne comprend pas l'intérêt de raconter la vie d'un "escroc de grande envergure, que j'appellerais, si vous le permettez n'est-ce pas, Monsieur Paillasson ! (...) "Je n'ai pas le temps pour regarder ce genre de bêtises. Entre mes tortures sur animaux vivants et mes cours de Batchata, mes journées sont bien remplies", réagit-il. Jack Lang n'est pas non plus emballé par ce projet. "Mon soucis c'est que personne n'a pensé à faire une série sur moi ! Alors que j’étais là bien avant Tapie ! J’étais là sous Mitterrand, j’étais même là sous René Coti. Et Jack, sur Netflix, ce serait chié, non ?", propose l'ancien ministre.

Jean-Michel Apathie, lui, est content de ses premiers jours chez Quotidien. "C’est clair que les chroniqueurs et moi, on s’entend trop bien. Je dirais qu’on a tissé du lien transgénérationnel en nous enrichissant de nos différences et d’ailleurs ils m’appellent tous 'Tonton Cassoulet' ou 'Le boomer à gyropode' quand on est à la cafet’. L’autre jour, ils m’ont organisé un escape game personnalisé en m’enfermant dans le local photocopieuses", partage-t-il.

Et comme à son habitudes, Laurent Gerra a jeté un coup d'œil au répondeur des Auditeurs ont la parole. "Oui, allô bonjour, c’est Jean-Baptiste Guégan. J’ai entendu sur RTL Luxemburg que Pascal Obispo, il a sorti un nouvel album qui s’intutile…qui s’intitile…qui se titille…whooo, qui s’appelle Le beau qui pleut et je voulais savoir comment que c’est possible que s’il fait beau il pleut ? Est-ce que ça veut dire que pour lui, le soleil ça mouille ? Whooo… j’y comprends rien du tut à son nouvel album !", confie le chanteur. "Bonjour c’est Lorànt Deutsch ! Vous êtes nombreux à vous demander pourquoi je parle aussi vite. C’est parce qu’en tant que passionné d’histoire, dans ma tête, je vis au Moyen-Age, et au Moyen-Age, l’espérance de vie était de 32 ans. Donc on avait plutôt intérêt de se magner pour dire ce qu’on avait à dire !", explique l'animateur.

Dans cette chronique du 21 septembre, Laurent Gerra également imité François Bayrou, Renaud, Philippe Risoli et Patrick Bruel.

































































































































































































































































































































À écouter L'INTÉGRALE - Le Pen, Guégan, Aphatie... La chronique du 21 septembre 2023 00:07:39

