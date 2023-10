La chronique de Laurent Gerra du 19 octobre 2023

Tous les matins à 7h30, François Lenglet explique l'économie sur RTL. Mais aujourd'hui, il vient parler de son nouveau livre Combien de temps ça va durer ?. L'économiste dresse les menaces qui pèsent sur les Français : inflation, récession, confrontation, révolution, inondations, restrictions... "Chaque année, au moment d’Halloween, les Français ont envie d’avoir peur, alors je sors un livre d’horreur à lire sous les couvertures, en claquant des dents, enfermé dans sa chambre", explique-t-il. Pourtant, l'année dernière, le journaliste avait publié 2023 : l'année qui peut nous sauver, ce qui semble être une erreur. "C’est une coquille de mon éditeur, le bon titre était 2023 : l’année comme d’hab’. En revanche, je prévois que 2024 sera une année olympique avec des records qui vont tomber", annonce François Lenglet.

Parmi les menaces qui guettent la France, le réchauffement climatique a déjà frappé. La cascade de Gavarnie dans les Pyrénées est complètement à sec. Jean Lassalle est venu en parler, accompagné de Marguerite, sa vache. "A titre personnel, ça m’en touche une sans faire bouger l’autre. Tant que la cascade de jaja coule à flot, je ne m’inquiète pas. Mais pour l’agriculture, c’est plus inquiétant. A cause de la sécheresse, le bétail n’a plus rien à boire. Mais il n’y a pas que le bétail qui souffre. Si la cascade de Gavarnie est à sec, les touristes vont arrêter de venir la photographier, et d’un point de vue écologique, c’est une catastrophe ! Si les touristes ne viennent plus à Gavarnie, que vont manger les ours ? La viande de touriste, c’est ce qu’ils préfèrent, bouducon !", s'inquiète-t-il.

Tous les dimanches matins, Philippe Bouvard raconte ses plus beaux souvenirs sur RTL. Exceptionnellement, il s'est rendu à la radio ce jeudi matin pour parler des Jeux Olympiques 2024. "Vous avouerez qu’y a de quoi s’énerver quand on voit la liste des nouvelles disciplines : le skateboard, le surf et le breaking". L'ancien animateur des Grosses Têtes ne comprend pas le principe de ces sports. "Qu’une discipline soit visuelle, c’est quand même la moindre des choses à la télé mais si c’est une discipline explosive, qu’ils aillent donc se faire sauter dans leurs gymnases !", s'énerve-t-il.

Dans cette chronique du 19 octobre, Laurent Gerra également imité Stéphane Bern, Philippe Chevallier, François Bayrou, et Jacky Chiasson.

































































































































































































































































































































