La chronique de Laurent Gerra du 12 octobre 2023

Laurent Ruquier présente désormais une émission sur BFMTV, Le 20 heures de Ruquier. "L’info du jour, c’est évidemment Gérald de Palmas qui annonce qu’il va arrêter sa carrière parce qu’il en avait marre évidemment d’être sur la route toute la sainte journée. Il va donc pouvoir rejoindre les chanteurs oubliés Jean-Jacques Goldman, qui marche seul et Desireless qui voyage, voyage. Il n’y a plus que Bernard Lavilliers qui est on the road again !", annonce le présentateur dans la voix de Laurent Gerra.

En ce jeudi 12 octobre, TF1 organise un concert pour encourager l'équipe de France de rubgy. Qualifiée pour les quarts de finale, elle affrontera dimanche l'Afrique du Sud. Malheureusement, Jean-Baptiste Guégan ne sera pas sur scène pour soutenir les joueurs... "Si vous voulez, je n'ai pas répondu présent, parce qu'ils ne m'ont pas appelé. Par contre, Patrick Bruel, Shemale Body et Patrick Fioriture eux, oui, de toutes façons ils sont partout. C'est dommage car ils se privent du sosie vocal de Joe Dassin, mon ami qui est venu avec moi, Jean-Joe Guédassin", déclare le sosie de Johnny Hallyday.

François Hollande, de son côté, se lance dans la publicité : "Bonjour, c'est François Hollande, le dernier président socialiste", annonce l'ancien chef d'Etat. "Vous savez, la gauche est infestée de bestioles vertes qui font 'grr', et de bestioles rouges qui font 'bzz'. Alors, contre les écologistes qui font 'grr', il y a Baygon vert. Et contre les Mélenchonistes qui font 'bzz', il y a Baygon rouge. Et contre les socialistes frondeurs qui font rien, il y a mon poing dans la gueule !". Le slogan du produit est : "Baygon vert, Baygon rouge, en vente partout à la Nupes".

Dans cette chronique du 12 octobre, Laurent Gerra également imité Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, François Morel, Bruno Lochet, Bernard-Henri Lévy, Patrick Sébastien, Jacky Chiasson, et Hugo Manos.