ÉDITO - Inflation : Ikea baisse ses prix, "un bon signe avant-coureur", selon François Lenglet

Ikea, la célèbre enseigne de meubles à monter, prend un virage qui va intéresser les consommateurs. Pour la première fois depuis 2021, la multinationale suédoise baisse ses prix. La fameuse étagère Billy en particulier va diminuer de 20%, alors que dans les années précédentes, les étiquettes avaient valsé à la hausse. Si Ikea fait ainsi marche arrière, c’est parce que les coûts d’approvisionnement et de transport ont eux-mêmes diminué, et que le distributeur peut restituer au consommateur cette différence à la baisse. C’est un bon signe avant-coureur pour l’évolution des prix en général, ça veut dire que nous avons passé le col de cette montagne inflationniste, et qu’on va peut-être commencer la descente.



L’entreprise avait souffert de la hausse des prix. Ikea a publié son chiffre d’affaires, il est en hausse de plus de 7% à près de 50 milliards d’euros annuels mais principalement grâce aux hausses de prix, car les volumes ne progressent plus comme avant. D’où ce tournant. Par ailleurs, l’entreprise est en pleine révolution, avec une refonte partielle de son concept. Cette révolution se traduit par l’installation de 70 magasins de plus petite taille, dans les centres-villes. Une révolution pour cette entreprise mondiale, qui s’est bâtie avec de gigantesques entrepôts en dehors des agglomérations.

Les clients s’étaient lassés d’avoir à faire un long trajet loin de chez eux, l’expérience Ikea était vécue comme trop vorace dans les emplois du temps. D’où l’idée de se rapprocher physiquement, de faire des magasins dans lesquels on n’a pas besoin d’errer des heures, avec le développement des ventes en ligne, la livraison à domicile et la mise en place d’un service de montage des meubles à domicile, ce n’est pas du luxe, pour qui s’est frotté à cet exercice qui rendrait hystérique même le bonze le plus patient. Une révolution qui a heurté la culture maison.

Un management révolutionnaire

Cette culture maison est celle du fondateur, le mythique Ingvar Kamprad. À sept ans, ce jeune paysan vendait des allumettes, en vélo d’abord, puis en camionnette, alors qu’il étend sa gamme de produits pour le porte-à-porte. À 17 ans, en 1943, il fonde Ikea, une entreprise de vente par correspondance avec, innovation, un catalogue de ses articles. Ce sera l’un des premiers à se mondialiser, à la fois pour la fabrication, en Pologne dès les années 1960, et pour la vente de ses produits. Il n'est mort qu’en 2018, à 91 ans, et a imposé sa vision à tous ses successeurs. Vision géniale, mais avec des lacunes. Il n’a par exemple jamais vraiment cru à la vente par internet, et s’en tenait à ses grands entrepôts, parce que c’est comme ça qu’il avait révolutionné le commerce dans les années 50 et bâti son succès planétaire. Mais il a légué un mode de management original, qui perdure aujourd’hui.



Ce management, c'est la culture de l’erreur. Les réunions le fatiguaient, il interrompait l’ordre du jour pour demander à ses collaborateurs de faire la liste de toutes leurs erreurs. Non pas pour les réprimander, mais pour en tirer les leçons. Et éventuellement faire de l’erreur la nouvelle norme, si elle avait été profitable. L’actuel patron d’Ikea, qui a été l’assistant de Kamprad dans sa jeunesse, a mis en place pour ses collaborateurs un permis de débloquer, c’est-à-dire d’expérimenter des choses inhabituelles, avec la garantie de ne pas se faire réprimander. Un mode de management aussi difficile à pratiquer pour les cadres que pour leur patron, on l’imagine…