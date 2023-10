La chronique de Laurent Gerra du 18 octobre 2023

Pour la journée mondiale de la ménopause, célébrée ce 18 octobre, Grand Corps Malade a écrit un slam ! "Parce que dans mon album Mesdames, j’ai oublié d’écrire un slam, sur les femmes pour qui les Anglais, ne débarqueront plus jamais. La ménopause, c’est super, parce qu’on peut s’envoyer en l’air, sans craindre de se retrouver, avec un moutard à torcher". Mais il n'est pas le seul à vouloir fêter cette journée. Alain Souchon voulait également s'exprimer. "En vieillissant, je ressemble tellement de plus en plus à une grand-mère que j’ai fini par croire que j’en suis une. C’est sympa d’être une grand-mère, on fait des confitures, on regarde Des Chiffres et des lettres avec Laurent Romejko, et à la fin de la journée, on écrit une chanson douce-amère sur le temps qui passe".

Dans l'actualité toujours, la nouvelle série de Nicolas Bedos, Alphonse, est diffusée depuis le 12 octobre dernier sur la plate-forme Prime Vidéo. Pierre Arditi et Jean Dujardin y jouent des prostitués hommes. Un personnage que John Rambo aurait pu interpréter. "Ils jouent le rôle d'un solitaire qui tire sur tout ce qui bouge ! Vous qui cherchez la parité, c'est plutôt une bonne chose que ce soit un homme qui fasse la p...", répond le héros de guerre à Evelyne Chombier Nakache. "Elles échangent du fric contre un orgasme. Vous devriez y penser, ça vous détendrait. Vous me faites penser à ces femmes otages que je libère dans la forêt Amazonienne après plusieurs années de captivité", conclut-il.

Jusqu'au 22 octobre, la ville de Lyon accueille quant à elle le Festival Lumière. Muriel Robin n'y est pas conviée, et s'en explique dans la voix de Laurent Gerra. "Ils ont invité Karin Viard, Jeanne Cherhal, Lou Doillon, Charlotte Gainsbourg mais pas bibi. Je sais pourquoi. Je l’ai déjà dit pourquoi. Mais je ne peux pas le redire sinon Natasja Kinski va me piquer mon rôle dans le prochain Wim Wenders", dit-elle, faisant référence à ses dernières révélations sur son orientation sexuelle qui l'empêcherait de faire du cinéma. Bernard-Henri Lévy n'apparait pas non plus sur la liste des invités. "Mon film Slava Ukrainia n’a pas été retenu car il n’y avait pas de salle assez petite pour le projeter", explique-t-il.

Dans cette chronique du 18 octobre, Laurent Gerra également imité Laurent Ruquier, Jean-Marie Bigard, Hugo Manos, et Lambert Wilson.