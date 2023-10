La chronique de Laurent Gerra du 17 octobre 2023

Le 17 octobre est la journée mondiale du don d’organes. Pour plus d'explication, Laurent Gerra prête sa voix à Michel Chevalet. "Le don d’organe, comment ça marche ? Avant tout, il faut que l’organe du donneur soit sain. Par exemple, avec tout ce qu’il fume, Michel Houellebecq ne pourrait pas donner un de ses poumons, car cela reviendrait à greffer directement un cendrier. Avec toute la bile qu’il sécrète, Edwy Plesnel ne pourrait pas être donneur de foie, en revanche, il fait un excellent donneur de leçons (...) "On peut greffer un cerveau de souris sur une influenceuse, ça fonctionne très bien. Regardez Isabelle Morini-Bosc : on lui a greffé un estomac de musaraigne, et elle mange à sa faim ! Un œuf dur par jour, et hop !", précise Michel Chevalet.

Avec l'actualité, le poste de Premier ministre n’est pas de tout repos. Dans la voix de Jade, Elisabeth Borne se confie au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Mon petit Bruno… Je crois que je vais rester dans l’histoire de France comme la cheffe de gouvernement qui a le plus utilisé le 49.3. Je suis épuisée". Bruno Le Maire semble avoir cerné le problème... "Je crois que vous faites un Borne Out, Madame la Première ministre", annonce-t-il. Le ministre lui propose de réinterpréter la chanson Idées noires de Bernard Lavilliers. "Eteins même France Inter, éteins même la télé, enferme-toi au bureau, mets la sécurité. Une loi, un vote, une censure... C’est ta vie. Un petit 49.3, tu ne sais plus qui te suit", chante Bruno Le Maire.

Laurent Gerra nous donne des nouvelles d'Alain Finkielkraut. Dans ce nouvel épisode des "Aventures de Finky", nous retrouvons le philosophe en train d'acheter des places pour le ballet L'après-midi d'un faune, tiré du poème de Stéphane Mallarmé. Mais en lisant la critique dans Libération, il se rend compte qu'il s'agit d'une nouvelle version... "Sur scène, DJ Cate est chargée de déconstruire la musique de Debussy et de la déplacer pour en faire une réponse aux violences sexuelles. La chorégraphe nous pose cette question frontale : 'qu’est-ce qui vous excite ?' et elle répond elle-même : les aisselles poilues, les chaussures et l’électroménager !", lit Alain Finkielkraut. "Ce qui est dérangeant, c’est qu’on massacre le poème de Mallarmé et la musique de Debussy avec nos sous", s'indigne-t-il.

Dans cette chronique du 17 octobre, Laurent Gerra également imité François Bayrou.

































































































































































































































































































































