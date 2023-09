Les infos de 18h - JO Paris 2024 : le job dating des Jeux débute avec 16.000 postes à pourvoir

Les Jeux Olympiques de Paris recrutent via un grand job dating à la Cité du cinéma (illustration).

À dix mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, les JO recrutent dès à présent ! Un job dating est proposé à la Cité du cinéma à Saint-Denis, où 16.000 postes sont à pourvoir, avec à la clé, des jobs dans tous les domaines. Six secteurs clés recherchent des effectifs : l'hôtellerie, la restauration, les transports, la sécurité, le nettoyage et les métiers du sport et de l'événementiel.

La Cité du cinéma, qui sera transformée en restaurant pour les athlètes durant les Jeux, s'est muée en véritable fourmilière ce mardi 26 septembre. Près de 10.000 personnes s'y sont pressées pour déposer leur CV.

C'est notamment le cas Cyril, qui cherche un emploi dans la sécurité-incendies : "Après 22 ans de bâtiment, c'est une reconversion, une nouvelle aventure", qui s'offre à lui, a-t-il commenté à notre micro. Pour ce dernier, l'offre des Jeux Olympiques représente une véritable opportunité : "Il y a du monde, beaucoup d'aide, je suis prêt à travailler", a-t-il encore assuré, confiant. De son côté, George recherche un poste dans la RATP : "J'ai un diplôme de conducteur d'engins de chantier, je veux juste changer un petit peu", a-t-il expliqué, souhaitant devenir "conducteur de tramway".



Des offres avantageuses

Et si George ne possède pas le permis D pour être chauffeur de tram, la RATP, en pleine pénurie de personnel, pourrait bien élargir ses critères de recrutement. La Régie des transports parisiens offre en effet le permis D, et le fait passer.