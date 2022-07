JO 2024 : quelles seront les disciplines méconnues à découvrir à Paris ?

Crédit : ANP MAG / ANP via AFP

L'escrime, le 100 mètres, le basket-ball ou encore le judo. Tant de sports figurant parmi les 28 disciplines titulaires et qu'on a l'habitude de voir tous les 4 ans lors des Jeux Olympiques d'été. Depuis l’adoption à des recommandations de l’Agenda olympique établies en 2014 par le CIO, chaque pays hôte peut dorénavant soumettre au CIO des sports additionnels.

Pour Paris 2024, le Comité en a validé quatre : le surf, l'escalade, le breakdance et le skateboard. Sur ces quatre disciplines additionnelles, trois étaient déjà présentes à Tokyo en 2021 et ont été reconduites grâce à leur réussite. Il s'agit du surf, de l'escalade et du skateboard.

Le surf a été la réussite aux JO 2021. Le Brésilien Italo Ferreira a été sacré tout premier champion olympique dans cette discipline, qui a la particularité de ne pas se dérouler dans la ville hôte, étant donnée qu'il faut bien évidemment l'océan et ses vagues. L'année dernière, les épreuves se déroulaient à Ichinomiya et c'est le site de Teahupo’o à Tahiti qui a été sélectionné pour l'édition 2024. Les surfeurs seront notés sur chaque vague prises de 0 à 10 durant des manches de 20 à 35 minutes et les 2 meilleures seront ainsi gardées.

À Paris comme à Tokyo, l’escalade sportive combinera trois épreuves : le bloc, la vitesse et la difficulté. Au Japon, Alberto Gines Lopez a été sacré champion olympique, devant notamment le Français Mickaël Mawen, qui a terminé 5e. Le skateboard sera lui aussi de retour avec les épreuves de park et de street, qui auront lieu à la Concorde à Paris. En 2021, c'est le skateur local Yuto Horigome a été le meilleur en décrochant la médaille d'or devant notamment les français Aurélien Giraud ou encore Vincent Matheron.

Le breakdance, une première dans l'histoire

Ces trois disciplines ont plus que convaincu les organisateurs, qui désirent en effet les intégrer à la liste des sports titulaires pour les JO de Los Angeles en 2028. Une intégration qui entrainerait le retrait d'autres sports comme la boxe ou encore l’haltérophilie, qui doivent répondre aux exigences de réforme que leur demande le CIO. À noter que, après avoir figuré pour la première fois à Tokyo, le karaté ne fera pas parti de la danse, le CIO préférant des sport plus urbains, populaires, spectaculaires, qui touchent une audience jeune.

Ça sera en revanche une grande première pour le breakdance. Cette danse appelée le "breakin" à ses débuts dans les quartiers du Bronx des années 1970, sera composée de deux épreuves, une féminine et une masculine, qui opposeront sous forme de "battles" en un contre un, 16 B-Girls et 16 B-Boys. Coupole, thomas, freeze, six-pas sont notamment des figures, rythmées par le DJ, que l'on pourra retrouver à la Concorde les 9 et 10 août 2024.

L'équipe de France de break, affiliée actuellement à la fédération français de danse, sera emmenée par Abdel Moustapha, qui n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de faire partie de l'histoire de sa discipline aux JO : "Il a d'abord fallu faire reconnaître notre discipline, puis créer des compétitions officielles comme Championnat de France", a-t-il expliqué lors d'une interview au Figaro. Peut-être entrera-t-il encore plus dans l'histoire dans trois ans en participant au premier sacre du break dans l'histoire des Jeux Olympiques.

