La chronique de Laurent Gerra du 13 octobre 2023

Pour faire face à l'inflation et la probable pénurie de gaz et d'électricité l'hiver prochain, le ministre de l'Economie appelle les Français a penser à la sobriété énergétique. "J'en ai déjà parlé dans mon livre érotique, Le ministre", précise Bruno Le Maire. "Pour faire des économies d'énergie, il faut que les Français fassent comme moi. Quand ils se baigneront dans un palace, que ce soit le Ritz ou le Plaza, qu'ils ne prennent pas de bain trop chaud. La température, comme le reste, montera toute seule". Pour les économies d'eau, le ministre a également réfléchi à un plan. "Dans mon gros paquet de pouvoir d'achat, j'ai prévu le dispositif 'Tahiti douche'. Les Françaises et les Français attendront les pluies de l'été indien pour se laver. C'est une solution écologique et économique, comme dans la pub de Tahiti douche, où la Vahiné attend la mousson pour s'enduire le corps de gel lavant au monoï".

Dans sa chronique, Laurent Gerra ouvre une page jardinage en imitant Stéphane Marie. "C'est l'automne ! Et comme dit le dicton : en automne fini les tomates de l'été, place au chou qui fait péter !", annonce l'animateur de Silence ça pousse. "C'est donc l'arrivée des choux. Le chou vert, le chou rouge, le chou de Bruxelles, Elizabeth Martichoux, et les kaïras dans les magasins qui chou-rave. Et puis le chou, ça plaît à tout le monde. Regardez, Kylian Mbappé, il réclame pleins de choux, l'Emir du Qatar lui en donne, c'est son chouchou !", poursuit-il.

La boutique Wish, tristement connue pour ses produits bas de gamme, est désormais bannie des bouquets d'applications. Ce choix a été validé par le Conseil constitutionnel. "Cette décision a fait l'unanimité. On parle en connaissance de cause. On a tous commandé des produits sur Wish, et en effet c'est de la camelote, confie Alain Juppé (...) Laurent Fabius s'est commandé une couverture chauffante électrique, parce qu'au Conseil constitutionnel on essaye de jouer le jeu, et on ne chauffe pas à plus de 19 degrés. Sauf qu'aussitôt branchée, la couverture a pris feu, le gilet en laine de Laurent a commencé à flamber aussi, j'ai dû l'asperger avec l'eau du vase de glaïeuls...", se désole l'homme d'Etat.

Dans cette chronique du 13 octobre, Laurent Gerra également imité André Manoukian.

































































































































































































































































































































À écouter L'INTEGRALE - Le Maire, Juppé, Manoukian... La chronique du 13 octobre 2023 00:07:52

Imitations cultes, archives ou encore nombreux best of, retrouvez tous les jours les chroniques de Laurent Gerra sur l'antenne de RTL et en podcast sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes préférées.