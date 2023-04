Jour de la Terre : pourquoi Google alerte sur le changement climatique ce samedi

Lorsque l'on se connecte à Google ce samedi 22 avril, le moteur de recherche met en avant le "Jour de la Terre 2023". En plus d'être une date symbolique, cette initiative fait écho aux nombreux cris d'alerte lancés par les scientifiques et les écologistes sur le réchauffement climatique.

Il y a plus de 50 ans, naissait la première journée de la Terre. Événement annuel et international, il réunit aujourd'hui 193 pays. Des manifestations et actions pour soutenir la protection de l'environnement sont organisées partout dans le monde. Sur le site internet dédié, on apprend que cette journée est le "mouvement participatif en environnement le plus important de la planète."

Développement durable, modes de transports alternatifs ou encore consommation éco-responsable, Google met à disposition des nombreuses ressources pour s'informer sur l'écologie et mettre en place des actions concrètes. Pourtant, si des milliards de personnes participent aujourd'hui à cette journée, le combat contre le réchauffement climatique est loin d'être gagné.

Une prise de conscience de l'urgence climatique

Le 22 avril 2016, l'Accord de Paris sur le climat était signé entre plus de 170 parties, dont la Chine, les États-Unis et l'Union Européenne. Cet accord historique prévoyait notamment de limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré. Pourtant, le dernier rapport du programme européen Copernicus, publié ce jeudi 20 avril, indique que les températures ont augmenté de 2,2 degrés en moyenne ces cinq dernières années, en Europe.

Un constat alarmant, alors que les effets du réchauffement climatique se font nettement ressentir. Un organisme de l'ONU a d'ailleurs indiqué ce vendredi 21 avril que les glaciers allaient disparaître. "La partie est perdue parce que, quoi qu'on fasse, le climat continuant à se réchauffer va entamer l'essentiel du volume de glace", a expliqué Martin Beniston, glaciologue à l'université de Genève.

Sécheresses, canicules, tempêtes... Les phénomènes météorologiques exceptionnels deviennent de plus en plus fréquents. L'occasion en ce "Jour de la Terre 2023" de continuer à lutter contre le réchauffement climatique.

