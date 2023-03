C'est l'un des effets inattendus du réchauffement de la planète : les hôpitaux pour oiseaux ont fait le plein l'an dernier. Comme l'a indiqué la Ligue de protection des oiseaux à RTL, sept fois plus d'animaux ont été accueillis en 2022 pour être soignés pour des raisons climatiques.

Le 5 juin dernier, par exemple, après des orages de grêles violents, le centre LPO de Clermont-Ferrand a recueilli près de 400 oiseaux gravement blessés. Étourneaux, corbeaux, tourterelles, avec des fractures des pattes ou des ailes, des traumatismes crâniens. En un orage, 10.000 sont morts selon l'équipe de bénévoles.

La canicule aussi a causé de gros dégâts, et dans toutes les régions. Quand il fait trop chaud, les oisillons ne tiennent plus dans les nids, surtout quand ils sont installés sous les toits. Les martinets, les moineaux, les hirondelles cherchent à se rafraichir et tombent du nid, meurent ou se blessent. En Aquitaine, ce sont les incendies qui ont brulé ou intoxiqué des espèces. Les secouristes ont été submergés d'appels. Un tiers des oiseaux a déjà disparu en France en 30 ans à cause des pesticides, de la progression des villes, du béton, mais aussi cette étude le montre, ils sont aussi victimes des aléas climatiques.

