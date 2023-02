Environnement : comment une famille parvient à se passer de frigo depuis 5 ans

Depuis 5 ans, Marie Cochard et sa famille, vivent sans réfrigérateur, par choix. Ils l'ont vendu sur un site de petites annonces. "C'est parti d'un constat tout bête : notre manière de nous alimenter impactait notre façon de conserver nos aliments. Je pense notamment aux carottes et aux endives, qui poussent dans le sable et qui, du coup, se conservent à merveille dans le sable. J'ai un petit bac de sable avec tous les légumes racines qui peuvent y séjourner. Et j'arrive à prolonger la durée de vie de mes aliments de cette manière-là", explique-t-elle à RTL. Elle a raconté toute son histoire dans le livre Notre aventure sans frigo ou presque.

"Ces nouvelles façons de consommer font qu'on mange beaucoup moins de viande", détaille Marie. "Occasionnellement, quand on en consomme, c'est dans l'heure ou les deux heures qui suivent l'achat", précise-t-elle. "Pour le beurre, il existe un petit objet ancestral qui s'appelle le beurrier normand ou breton. Vous pouvez conserver votre beurre dans un bocal rempli d'eau avec du sel. Ce petit beurrier breton, c'est juste un pot que vous retournez et dans lequel vous mettez votre motte de beurre avec de l'eau salée", indique-t-elle.

Questionner l'utilité d'un frigo

"Tout ce qui est vert, je pense à la salade par exemple, au lieu de les éplucher tout de suite et de la mettre dans un frigo, on ne l'effeuille pas. Si vous laissez la salade entière, c'est comme un bouquet de fleurs, elle ne va pas bouger. Vous coupez juste son tronc, vous la mettez dans un petit récipient avec un fond d'eau et vous l'effeuillez à mesure que vous la mangez. C'est pareil pour les radis. Vous retournez votre bouquet de radis dans un petit bocal avec de l'eau et les feuilles font que les radis ne bougent pas", poursuit-elle.



Il y a aussi tout un tas d'aliments qu'on ne devrait simplement pas mettre au frigo. "On ne met pas les œufs au frigo parce que la coquille permet justement que les bactéries n'entrent pas à l'intérieur et elle devient poreuse si vous les mettez au réfrigérateur. C'est bien pour ça que dans les supermarchés, ils ne sont pas vendus en rayon frais", explique-t-elle encore.

Concernant le fromage, "plutôt que d'en acheter un émietté sous plastique qui va s'abîmer assez rapidement et moisir, on privilégie un morceau de fromage avec sa croûte. La croûte, c'est son rôle que de conserver le fromage", ajoute Marie. Ce n'est pas prosélyte, j'invite personne à mettre son réfrigérateur sur son trottoir. L'idée, c'est plutôt d'observer ce que je mets dans mon frigo. Est-ce que j'ai besoin qu'il soit allumé toute l'année ? Est-ce que la taille convient ? Si je sors tout ce qu'il n'a pas à y être, est-ce qu'il a encore son utilité ?", interroge-t-elle.

