Les glaciers, qui représentent une réserve précieuse en eau douce à travers le monde, vont disparaître, annonce un organisme de l'ONU, vendredi 21 avril. Plus rien ne peut empêcher la fonte des glaciers, car trop de CO2 est présent dans l'atmosphère et trop de chaleur est retenue sur terre.



La partie est perdue selon l'Organisation météorologique mondiale. Les glaciers alpins, notamment, ont souffert. Ils n'ont jamais autant fondu, puisqu'il a peu neigé. Pour faire de la glace, il faut de la neige et le manteau neigeux protège les glaciers. De plus, les bancs de sable du Sahara ont sali le blanc et la chaleur s'est moins réfléchie.

Il a également fait très chaud durant l'été 2022 : en Suisse, 6% du volume de glace a disparu en un an. Il a fait 0°C, à 5.000 m., au sommet du Mont Blanc, la neige fondait. À ce rythme, dans 50 ans, 90% des glaciers alpins auront disparu.

Les glaciers alimentent les rivières. S'ils fondent, des fleuves, comme le Rhône, risquent d'être presque à sec. Les gaz à effet de serre déjà émis vont rester encore longtemps dans l'atmosphère. "La partie est perdue parce que, quoi qu'on fasse, le climat continuant à se réchauffer va entamer l'essentiel du volume de glace", a expliqué Martin Beniston, glaciologue à l'université de Genève.

S'il est trop tard pour les glaciers, la lutte contre les canicules, les sécheresses ou pour atténuer la force des tempêtes doit se poursuivre. Il faut continuer à lutter contre le réchauffement climatique.

À écouter également dans ce journal

Politique - La côte de popularité d'Emmanuel Macron est à son plus bas historique. Elle est à 26%, comme au début de la crise des Gilets jaunes en 2018.

Migrants - Selon l'ONU, le premier trimestre 2023 a été le plus meurtrier depuis six ans pour les migrants. Jeudi 20 avril, l'association SOS Méditerranée a secouru 29 personnes venues du Bangladesh.

Roland-Garros - Le tournoi a décidé d'innover en accordant des accès privilégiés au public. Dès la semaine des qualifications, les détenteurs de billets pourront assister aux entraînements entre 13h et 19h.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info