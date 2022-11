COP27 : 5 initiatives mondiales pour lutter contre le réchauffement climatique

Slovénie : au cœur de la plus grande usine de panneaux photovoltaïques d'Europe

La COP27 bat son plein et on va s'intéresser cette semaine à des initiatives mises sur pied pour tenter de contrer les ravages du réchauffement climatique et préserver la biodiversité.

1. Canada : faire brûler la forêt pour mieux la faire revivre

Au Canada, depuis plus de 30 ans, l'organisme chargé des Parcs Nationaux du pays se spécialise dans le déclenchement d'incendies planifiés. Des feux intentionnels qui permettent d'empêcher des incendies plus importants et qui peuvent devenir incontrôlables.

2. Slovénie : une immense usine photovoltaïque

En Slovénie, RTL vous emmène dans la plus grande usine de panneaux photovoltaïques d'Europe. Alors que l'Union européenne importe encore plus de 80% de ses panneaux photovoltaïque, ici les 220 salariés travaillent à un rythme effréné pour tenter de répondre à la demande.



3. Colombie : son plan pour sauver l'Amazonie

Le président colombien Gustavo Petro a lancé le 8 novembre à la tribune de la COP27 un appel à la création d'une vaste alliance pour protéger l'Amazonie, la plus grande forêt tropicale de la planète, menacée par la déforestation. Le bassin amazonien, qui s'étend sur 7,4 millions de kilomètres carrés, couvre près de 40% de l'Amérique du Sud et s'étend sur neuf pays, avec une population estimée à 34 millions d'habitants.

4. Allemagne : la fin du charbon pour 2030

Depuis près de deux siècles, l'Allemagne est l'un des pays les plus extracteurs de charbon au monde. Mais la coalition au pouvoir à Berlin entend changer cela. Et vite. La date de sortie du charbon, initialement prévue en 2038, a été ramenée à 2030. Dans l'une des dernières mines de charbon en activité au sud de Berlin, la région n'est pas prête à se passer de cette énergie.

5. Suisse : un immeuble sans chauffage ni clim

A l’heure où l'on parle d’économies d’énergie et réduction du chauffage dans les bâtiments, certains ont carrément décidé de s’en passer. C’est le cas près de Lucerne, en Suisse, où un immeuble d’un nouveau genre a vu le jour, puisqu’il n’a ni chauffage ni climatisation, sans que ça dérange ses occupants.



