COP21 : pourquoi l'accord de Paris signé en 2015 était historique

Pour parler de la lutte contre le réchauffement climatique, notre Jour J est le 12 décembre 2015 lorsque l'Accord de Paris pour le climat est approuvé par 196 délégations.

Cet accord est historique à plus d’un titre. Vous avez déjà du mal à vous mettre d’accord entre une dizaine d’amis sur le thème de la soirée du Nouvel an ? Alors imaginez la patience et l’organisation pour réunir 195 nations comptant chacune des dizaines de personnes, qui négocient pendant deux semaines pour parvenir à se mettre d’accord sur la question cruciale du climat en dépit de leurs développements économiques. Au sortir du vote, le président Américain Barack Obama ne cache pas sa satisfaction et souligne le besoin de cohésion pour s’emparer d’une question planétaire.

Parce qu’il y en a eu plusieurs des réunions comme celle-ci, depuis 30 ans : le protocole de Kyoto en 1997, le sommet de Johannesburg en 2002, quand Jacques Chirac avait dit : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs". Et pourtant, aucune mesure de ce genre n’avait été prise !

Ensuite, il y a eu des rebondissements, car une fois arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump a décidé que les États-Unis quitteraient l’accord, puis Joe Biden, les a réintégrés.

