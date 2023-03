Jardinage : tout ce qu’il faut savoir sur le radis

Quand on commence un potager, on se pose énormément de questions et on ne sait pas toujours avec quels semis commencer et surtout s’il y a des légumes plus simples que d’autres pour débuter. Même s'il faut oser se planter, faire des erreurs pour apprendre et avancer, il faut aussi des réussites afin de se donner l’envie de continuer.



Parlons donc d'une culture très simple au potager... enfin simple si l'on respecte quand même quelques critères avant de se lancer : le radis. Un légume que l'on cultive souvent au jardin potager, tant pour sa rapidité de développement, que pour son goût. Pour autant, certains jardiniers abandonnent cette culture, car il la trouve trop piquante.



La première chose à savoir sur le radis, c’est que la récolte intervient environ 30 jours après avoir réalisé le semis, donc, oui, on peut dire que c’est un légume qui pousse rapidement au jardin.

Des radis prêts à être récoltés en trois semaines !

Quelques conseils, tout de même, pour réussir cette culture. D'abord, il faut échelonner vos semis tous les 15 jours, de début mars jusqu’à la mi-mai... afin de ne pas faire une overdose de radis. Car oui, c'est bon, mais il ne faut pas non plus s’en dégouter ! La culture peut être reprise, ensuite, en automne puisque l'on préfère garder de la place dans le potager pour les tomates, mais surtout parce que les radis n’aiment pas trop la chaleur.



Par ailleurs, il est important d’aérer votre sol avec une grelinette et si vous avez une terre très compacte, d’ajouter du sable, car les radis ont horreur d’avoir les pieds dans l’eau, enfin les racines dans l’eau. Ensuite, soit vous réalisez un semis à la volée - vous jetez vos graines sur votre parcelle - soit vous réalisez des sillons d’environ 2 cm de profondeur et vous placez vos graines en essayant de les espacer de 2 - 3 cm environ. On referme les sillons et on tapote pour que les graines soient au contact du terreau.



Normalement, au bout de trois à quatre jours, vous devriez voir apparaître des petites pousses et pour certaines variétés, au bout de trois, voire quatre semaines, vous récolterez vos premiers radis. Dernière petite astuce, vous trouverez sur internet d'innombrables recettes de pesto aux feuilles de radis, car oui les feuilles sont comestibles donc autant en profiter !

