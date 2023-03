Jardinage : comment bien bouturer vos patates douces ?

La première étape consiste à nettoyer votre sécateur ou votre ciseau de jardinage avec de l’alcool à 70°C ou avec la flamme d’un briquet. Vous allez ensuite couper des tiges à environ 1cm au-dessus de votre patate douce et si possible des tiges qui contiennent au minimum 3 feuilles.

Après avoir récupéré environ 10-15 tiges, deux options s’offrent à vous ! Soit vous allez mettre vos tiges dans un verre d’eau à température ambiante pour que les racines se forment comme pour la bouture d’une plante. En faisant bien attention que les feuilles ne soient pas au contact de l’eau et que le niveau d’eau reste identique. Soit vous allez tout simplement mettre vos tiges dans du terreau léger et toujours humide.

Si vous utilisez la première technique, il faudra bien entendu les repiquer une nouvelle fois dans des godets individuels et dans du terreau une fois l'apparition des racines. Je vous conseille donc de passer directement à l’étape d’après pour gagner un peu de temps ! Vous mettez donc une tige par godet en laissant les feuilles sortir, il se peut que vous deviez retirer la première feuille pour éviter qu’elle ne soit en terre mais ce n’est pas grave. Pensez à tasser légèrement le terreau pour que votre bouture soit bien au contact de celui-ci.

Vous arrosez ensuite vos godets pour que le terreau soit bien humide, vous pouvez baigner vos godets dans de l’eau à température ambiante pendant environ 15-20 minutes ou vous arrosez par le dessus. Vous placez ensuite le tout dans une pièce lumineuse et chauffée et vous gardez le terreau toujours humide !

Et ensuite ? Ensuite, on va attendre mi-mai, voire même fin mai, pour repiquer nos plants en pleine terre. La patate douce a besoin d’une terre bien drainante donc n’hésitez pas à passer un petit coup de grelinette au moment de les repiquer. Pensez à bien espacer vos plants d’environ 60 cm entre chaque plant. On arrose tous les 3-4 jours car cette culture a besoin d’eau pour se développer et on pourra récolter nos patates douces au mois d’octobre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info